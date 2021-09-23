ЄС звинувачує Росію у створенні штучного дефіциту на ринку газу і готує відповідь, - The Times
Про це повідомляє The Times із посиланням на текст плану, який опинився у розпорядженні видання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Документ, розроблений Іспанією, має на меті забезпечити незалежність ЄС від російських поставок природного газу. Державну компанію РФ "Газпром" звинувачують у створенні штучного дефіциту на ринку, що призвело до зростання цін на блакитне паливо.
У плані визнається, що ЄС не зможе скоротити залежність від російського газу в короткостроковій перспективі, але повинен готуватися до майбутніх подібних ситуацій. Ключова ідея — ведення перемовин щодо цін на газ від імені всього ЄС, а не на рівні окремих держав.
"Ми успішно застосували цей підхід під час перемовин щодо вакцин [проти коронавірусу] і повинні використати цю модель і в інших стратегічних галузях. Понад те, ми можемо посилити свої переговорні позиції", — йдеться в тексті плану.
Окремо документ зазначає, що ситуація на європейському газовому ринку "загрожує ініціативам зі скорочення шкідливих викидів", а також "підриває довіру" до законодавства Європейського Союзу в енергетичній сфері.
Ініціатива Мадрида повинна полегшити встановлення верхньої межі ціни на газ у ЄС, а також уможливити запасання газу в сховищах. Це, як стверджується в плані, повинно вберегти держави від ринкових коливань ціни на раз і тиску з боку Росії.
За даними The Times, документ будуть обговорювати лідери держав-членів ЄС на саміті у жовтні 2021 року. Окрім Іспанії, план підтримують Франція та Італія, які побоюються протестів через те, що їхні заходи з протидії змінам клімату вплинуть на ціни на енергоносії для громадян.
Це не перший крок ЄС для протидії зростанням цін на газ. Окремі члени Європейського парламенту закликали розслідувати діяльність "Газпрому". А 20 вересня із закликом вирішити ситуацію з кризою на газовому ринку Європи звернулося Міжнародне енергетичне агентство.
Своєю чергою Норвегія заявила, що готова збільшити свій видобуток природного газу для покриття дефіциту в ЄС.
Зазначимо, що із серпня 2021 року на європейських газових хабах зростає ціна на блакитне паливо. Серед причин цього явища видання Bloomberg називало аварію на одній з установок "Газпрому", а також скорочення прокачування газу до Європи російською стороною.
Останній чинник зокрема пов'язаний із добудовою російського газогону "Північний потік-2". Російська сторона навіть заявляла про наміри ввести його в експлуатацію до 1 жовтня. Але трубопровід перед тим повинен пройти сертифікацію з боку Німеччини та ЄС, що займе щонайменше шість місяців.
У разі введення "Північного потоку-2" в експлуатацію Росія отримає можливість постачати весь свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу в декілька мільярдів доларів на рік.
Наслідки скорочення транзиту газу з Росії відчуває на собі й Україна. 6 вересня "Укртрансгаз" повідомив, що запас газу в українських підземних сховищах становить трохи більш як 18 млрд кубічних метрів — це на 30% менше, ніж торік.