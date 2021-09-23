Молдова в ООН вимагала, щоб Росія вивела війська з Придністров'я
Про це заявила президентка Молдови Майя Санду на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У дусі конституційного нейтралітету Молдови та міжнародного права я також хотіла би повторити, що наша позиція щодо повного та беззастережного виведення російських військ залишається незмінною. Це включає вивезення або знищення боєприпасів зі складів у Колбасній, які становлять загрозу безпеці та навколишньому середовищу регіону загалом. Ми розраховуємо на підтримку міжнародної спільноти у цьому", - наголосила Санду.
Вона запевнила, що Республіка Молдова залишається твердою прихильницею мирного та політичного врегулювання конфлікту в Придністровському регіоні "на основі суверенітету та територіальної цілісності Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів".
Президентка Молдови також висловила занепокоєння з приводу погіршенням безпекової ситуації в Чорноморського регіоні.
Нагадаємо, згідно із законодавством Молдови, Придністров'я має статус автономного територіального утворення з особливим правовим статусом. Його незалежності не визнає жодна країна-член ООН.
На території Придністров'я дислоковані частини 14-ї російської армії. На Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року РФ зобов'язалася вивести до кінця 2002 року з території Придністров'я свою групу військ і боєприпаси (на складах у селі Колбасна Рибницького району зберігаються понад 20 тисяч тонн боєприпасів), але це так і не було зроблено.
В травні 2017 року Конституційний суд Молдови ухвалив, що перебування російських збройних сил на території Придністров'я суперечить нейтралітету держави.