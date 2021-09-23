У посольстві США засудили напад на Шефіра
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter відомства.
"Кримінальне насильство, зокрема з політичною метою, ніколи не може бути виправданим", - наголошується в повідомленні.
Дипломати також побажали водію Шефіра, який зазнав поранення під час нападу, якнайшвидшого одужання.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.