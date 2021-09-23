Міськрада Харкова просить повернути дві лікарні в список ковідних: Потужності трьох медустанов уже повністю використані

Харківська міська рада звернулася з пропозицією повернути до реєстру лікарень, призначених для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, ще два медичних заклади.

Про це повідомила журналістам заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт міськради.

За її словами, у весняну хвилю пандемії в місті було розгорнуто 930 ліжок в п'яти лікарнях - №13, 17, 18, 25, а також в пологовому будинку №2. Віцемер зазначила, що потім пологовий будинок і лікарню №18 виключили з реєстру медичних установ для хворих на коронавірус. Через це зараз у місті залишилося 770 ліжок для ковідних пацієнтів, яких поки що вистачає, але їх кількість необхідно збільшити.

"Потужності трьох лікарень ми вже повністю використали. Розширити ліжковий фонд можна тільки за рахунок тих медустанов, в яких вже є ліжка для пацієнтів з коронавірусом. Тому ми подали пропозицію Харківській облдержадміністрації, а вони звернуться до Міністерства охорони здоров'я, щоб лікарню №18 і пологовий будинок № 2 повернули в ковідний реєстр", - зазначила віцемер.

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За її словами, зараз лікарні мають усе необхідне для боротьби з коронавірусом, а наявні ліжка забезпечені киснем на 90%, а в деяких палатах - і на 100%.

"Ми вирішили питання кисневого забезпечення. Влітку встановили три кисневі ємності і очікуємо ще одну для лікарні №25. Для цього там вже зробили фундамент і під'їзди", - повідомила віцемер.