Зеленський в ООН: Розраховую на міжнародну підтримку у звільненні майже 450 українців, які утримуються Росією
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Президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку міжнародної спільноти у звільненні 450 українців, незаконно утримуваних Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я розраховую на підтримку міжнародної спільноти в питанні звільнення майже 450 українців, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в Росії", - заявив Зеленський, виступаючи на 76-й сесії Генасамблеї ООН.
Він також закликав підтримати оновлені резолюції про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму та мілітаризацію Криму, які будуть внесені на розгляд Генеральної асамблеї ООН до кінця року.
"Ми вдячні, що пункт про "Ситуацію на тимчасово окупованих територіях України" був включений до порядку денного Асамблеї", - сказав президент.