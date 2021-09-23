Зеленський в ООН: Розраховую на міжнародну підтримку у звільненні майже 450 українців, які утримуються Росією

Президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку міжнародної спільноти у звільненні 450 українців, незаконно утримуваних Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я розраховую на підтримку міжнародної спільноти в питанні звільнення майже 450 українців, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в Росії", - заявив Зеленський, виступаючи на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

Він також закликав підтримати оновлені резолюції про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму та мілітаризацію Криму, які будуть внесені на розгляд Генеральної асамблеї ООН до кінця року.

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"Ми вдячні, що пункт про "Ситуацію на тимчасово окупованих територіях України" був включений до порядку денного Асамблеї", - сказав президент.