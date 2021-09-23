Цього року правоохоронці викрили 30 угруповань, причетних до торгівлі людьми, - МВС
Про це під час зустрічі представників Міністерства внутрішніх справ України та посольства США, присвяченої питанням боротьби з торгівлею людьми в Україні та за її межами, заявив в.о. начальника Департаменту міграційної поліції НПУ Ігор Малахов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.
"З початку року виявлено вже 30 організованих злочинних груп торговців людьми і організаторів нелегальної міграції. Ми беремо участь в чотирьох міжнародних слідчих групах з метою транскордонного переслідування трафікерів", - зазначив Ігор Малахов.
При цьому заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко зазначила, що боротьба з торгівлею людьми була і залишається пріоритетом у роботі міністерства і Нацполіції.
"Ми розуміємо, що наші підрозділи Нацполіціі потребують оновлення підходів і переформатування. Оскільки ми хочемо вивести правоохоронні структури на новий рівень у протидії з торгівлею людьми, потрібно поліпшувати їхню роботу вже зараз", - підкреслила чиновниця.
Водночас керівник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Сара Ленгенкамп зазначила, що Україна - одна з небагатьох країн, які настільки відкрито співпрацюють зі Сполученими Штатами з цього питання, і запевнила, що американська сторона буде і надалі підтримувати МВС.