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Зеленський на початку виступу в ООН розповів про обстріл авто Шефіра: "Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ". ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський із трибуни ООН розповів про замах на свого першого помічника Сергія Шефіра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для мене кожна ніч перед Генасамблеєю ООН - це безсонна ніч. У 2019 році - це хвилювання перед першим виступом. 2020-й був взагалі роком без сну для всього світу через COVID-19. А про минулу ніч я розповім докладніше", - сказав Зеленський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Він зазначив, що отримав звістку про замах на свого першого помічника Сергія Шефіра о третій ночі за часом Нью-Йорка.

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"12 пострілів, три влучили у водія. Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.

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Топ коментарі

  • Иван Драган
    Господи что оно несет, какой позор.
  • Marianna dba00ee2
    Боже! Позорище какое! У него война в стране, а оно про квартальские постановки на весь мир вещает.
  • Sila Sahin
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