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США, Велика Британія і Туреччина - серед країн із найбільшим зростанням захворюваності на COVID-19, - ВООЗ

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США, Велика Британія і Туреччина - серед країн із найбільшим зростанням захворюваності на COVID-19, - ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я перерахувала країни, де зараз спостерігаються найбільші спалахи COVID-19. Зокрема, серед них опинилися США, Індія і Велика Британія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Global News.

За даними організації, останнім часом найбільше випадків захворювання було зареєстровано в США, Індії, Великій Британії, Туреччині та на Філіппінах.

Водночас у ВООЗ зазначили, що загальна кількість випадків захворювання у світі продовжує знижуватися. Минулого тижня у всьому світі було зареєстровано 3,6 мільйона нових випадків, тоді як позаминулого - 4 мільйони нових випадків зараження.

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За даними ВООЗ, останнім часом значне скорочення випадків захворювання відбулося у двох регіонах планети - на 22% на Близькому Сході і на 16% у Південно-Східній Азії. При цьому Південно-Східна Азія повідомила про 30-процентне зниження смертності від COVID-19, водночас регіон західної частини Тихого океану повідомив про 7-відсоткове зростання цього показника.

Також ВООЗ повідомила, що варіант "Дельта" спостерігається в 185 країнах і наявний у всіх частинах світу.

Топ коментарі

  • Vedana
    Щеплений помер, 49 років. Правда, заголовочок не кричить.

    https://www.jpost.com/breaking-news/israeli-basketball-coach-dies-at-49-of-coronavirus-679988

    За 14-ну дівчину, теж двічі щеплену, яка померла в школі тут (я дала посилання на статтю), мене традиційно забанили. В неділю помер 25 хлопець, спортсмен, прямо після матчу. Теж щеплений, бо без укольчика не можна займатися командними видами спорту.

    Смерті зовсім не літніх людей, які є більш-менш публічними, приховати не можуть. Тільки про їхній статус щодо бовтушки не кричать: так само 49-річний депутат кнесету помер від серцевого нападу, якийсь ізраїльський військовий начальник (десь в цих роках +-) і т.д. по різних країнах. А лишень нещеплений - ґвалт на весь світ.
  • Vedana
    Le Journal de Montréal

    https://www.qub.ca/article/eclosion-dans-une-residence-pour-aines-1055743834?fbclid=IwAR1l8-UpxGZkwRNleCxXzFdGMg83e9c4bOl0KmgSY-F9mWFnxo3bG45pZDw

    No fewer than 34 of the 107 residents of the ***** de Montreal Manor have contracted COVID-19, despite all of them being vaccinated.

    Не менш, ніж 34 зі 107 осіб, які проживають у резиденції для старших людей, захворіли на ковід, хочі всі вони щеплені (двічі), як і персонал.

    2 померло, 6 чи 7 (так в статті) - госпіталізовані.

    В Ізраїлі випадково злили в мережу слайд з презентації у міністерстві =охорони здоров*я= щодо інфи щеплені vs нещеплені

    https://www.vesty.co.il/main/article/h11a4pomk

    Утечка информации об умерших привитых: антипрививочники радуются, специалисты уточняют

    Антипрививочники ухватились за факт, что 57% умерших самого старшего возраста были привиты 2 или 3 дозами. Но внимательное изучение данных демонстрирует, что тенденция изменилась, а третья прививка - работает

    Наваяли ціле простирадло, аби підтримати політику бездумного примусового штрикання.

    Почему же привитые люди все же умирают от коронавируса
    Этот вопрос обсуждается в ходе дискуссий и в Израиле, и в мире. Он находится в центре размышлений о необходимости прививок и их эффективности. И вот ответы.
    Во-первых, ни одна вакцина не эффективна на 100%.
    Во-вторых, на смертность влияют также другие факторы, такие как возраст и сопутствующие болезни. В течение эпидемии в Израиле средний возраст тяжелобольных составлял 66 лет. У большинства таких людей есть сопутствующие болезни, которые влияют на способность организма справиться с COVID-19 и на смертность, даже если человек привит.

    Тобто, все те, про що притомні люди говорять від початку: вік + супутні хвороби, найперше діабет, зайва вага, підвищений тиск.

    Для чого тоді це мусове масове штрикання УСІХ, вже добралися до діток + безкінечна пропагандистська брехня, що "вакцинка" захищає від важкого протікання хвороби, госпіталізації та смерті, з якою заманюють і примушують людей до укольчика експериментальною субстанцією ???

    Я не знаю, ким і яким треба бути, щоб до цього часу не дошурупати.

    Влада з поплічниками абсолютно замовчує численні випадки ускладнень, побічної дії та смертей після бовтушки. В коментах про смерть студента люди писали про свої випадки чи про своїх близьких. Одна жінка розказувала, що в неї тепер проблеми з серцем, в Києві була на обстеженні і жоден лікар не бере на себе сміливість це записати в документах. Вона записала їх на диктофон, але це не може слугувати доказом. Ніби пробувала до журналістів звернутися - глухо. І випадків достатньо. Але мовчок. Це - злочин проти людей. Заманили, а відповідальності ніхто не бере на себе. Розгрібайте самі. Ось так.
  • wittmann1980
    Придурок Байден же заявил о победе над ковидлом. Хотя, нормальные губернаторы в красных штатах давно сняли все ограничения как на маски так и на уколы, собирают многотысячные стадионы на спортивные соревнования и все там хорошо. А ублюдочный леваки в синих штатах продолжают добивать людей и экономику.
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