У 2021 році Італія пожертвує іншим країнам 45 млн доз COVID-вакцин, - прем'єр Драгі
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Італія має намір до кінця нинішнього року пожертвувати іншим країнам 45 млн доз вакцин проти коронавірусу COVID-19, що втричі більше, ніж планувалося спочатку, цитують західні ЗМІ прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми пожертвуємо додатково ще 30 млн доз до кінця року, щоб досягти загальної кількості в 45 млн доз", - наводять ЗМІ слова Драгі.
За словами прем'єра, приблизно половина цих доз вже поставлені в інші країни.
Як повідомив Драгі у відеозверненні на проведеному США саміті щодо коронавірусу, спочатку уряд Італії обіцяв виділити світу 15 млн доз вакцин до кінця цього року.