Безпека України - наша безпека. Вона може розраховувати на тверду підтримку Естонії, - Кальюлайд на Генасамблеї ООН
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про підтримку України в промові на сесії Генеральної Асамблеї ООН заявила президентка Естонії Керсті Кальюлайд.
"Не можна забувати про окупований Кримський півострів та ситуацію на сході України. Україна може розраховувати на нашу тверду й непохитну підтримку свого суверенітету й територіальної цілісності, а також на політику невизнання незаконної анексії Криму Росією", - сказала Кальюлайд.
На її переконання, "безпека - неподільна, тож безпека України є й нашою безпекою".
"Як обраний член Ради безпеки ООН ми продовжуємо підтримувати у її порядку денному питання російської агресії на Донбасі та незаконної анексії Криму", - зазначила президентка Естонії.
Як повідомлялося, наприкінці серпня Кальюлайд заявила, що Євросоюзу варто сміливіше діяти у питанні розширення щодо східних партнерів. Водночас, за її словами, Україні, Молдові та Грузії необхідно "ще 20 років роботи", аби бути готовими до членства у ЄС.