Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і скидав ВОГ-17 з БПЛА, за добу - 12 порушень "тиші", - штаб

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Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і скидав ВОГ-17 з БПЛА, за добу - 12 порушень "тиші", - штаб
За минулу добу, 22 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, збройні формування Російської Федерації нарощували обстріли позицій українських захисників, 12 разів порушивши режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Так, у напрямку Світлодарська противник відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

На Приазов’ї ворог тричі застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-17 біля Павлополя та двічі біля Водяного.

Також поблизу цих населених пунктів противник тричі здійснив обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, два з яких у бік Водяного.

Російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі населених пунктів Зайцеве та Новотошківське. Крім того, неподалік Новотошківського незаконні збройні формування двічі застосували гранатомети різних систем.

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Поблизу Причепилівки російсько-окупаційні війська двічі застосували заборонене озброєння, здійснивши 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Їм було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїнів – задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - наголосили в штабі.

Також повідомляється, що протягом поточної доби, 23 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Коли переляканий поц поверне антиснайперські групи?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    пораненим якнайшвидшого одужання і повного відновлення...

    рани цих Героїв не покажуть по ТВ як прострелену ногу шофера шефіра, тому що... а чому? а тому що шофер шефіра (з компашки преЗЕ, за якого особиста мстя буде), а незнайомі йому хлопці просто Батьківщину боронять... рівень наближання до тільця різний...
  • ingrid
    Одужання хлопцям…..
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