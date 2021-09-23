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COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти

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COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти
В Україні зафіксовано 7866 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 23 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 22 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 7866 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 667, медпрацівників – 175).

Також за минулу добу:

COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти 01 госпіталізовано – 2070 осіб;

COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти 01 летальних випадків – 123;

COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти 01 одужало – 2305 осіб.

За добу протестовано:

COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти 01 методом ПЛР – 41 625 осіб,

COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти 01 методом ІФА – 9742 особи,

COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти 01 експрес-тестами – 33 568 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти 01 захворіло – 2 370 425 осіб;

COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти 01 одужало – 2 237 973 осіб;

COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти 01 летальних випадків – 55 284;

COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 593 275.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), м. Київ (467) та Дніпропетровській (456) областях", - розповіли в МОЗ.

COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти 11
COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти 12
COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти 13
COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти 14

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Топ коментарі

  • Eugen Mk
    Дед на приеме у сексопатолога:
    - Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
    - Дед, а лет тебе сколько?
    - 85.
    - Дед, ну это же превосходно!
    - Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
    - Ну так и вы говорите!
  • Zemer
    А кто такой доктор Комаровский? ПЕДИатр Балобол
  • віктор федорович 31ee1569
    Тут дехто проти носіння масок був...потім проти щеплення...
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