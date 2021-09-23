COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 22 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 7866 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 667, медпрацівників – 175).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2070 осіб;
летальних випадків – 123;
одужало – 2305 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 41 625 осіб,
методом ІФА – 9742 особи,
експрес-тестами – 33 568 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 370 425 осіб;
одужало – 2 237 973 осіб;
летальних випадків – 55 284;
проведено ПЛР-тестувань – 12 593 275.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), м. Київ (467) та Дніпропетровській (456) областях", - розповіли в МОЗ.