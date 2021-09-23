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Світ провалив іспит на COVID. Необхідно оновити статут ООН, - Зеленський

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Світ провалив іспит на COVID. Необхідно оновити статут ООН, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав оновити статут Генасамблеї ООН. Він заявив, що світ провалив боротьбу з коронавірусом.

Про це він заявив під час виступу з трибуни Генасамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми хочемо оживити ООН. Для початку треба оновити статут. Це не рекомендації, які можна виконувати за своїм бажанням. Ви не знайдете там слів: кожен сам за себе. Тоді світу не довелося б визнавати, що він провалив іспит на єдність", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Готовьте, зебобики, шкуры, надеюсь вы их успели отрастить за лето. Этому зеленому психопату уже и целого мира мало.
  • Super Gut
    Когда это чмо вывозило все маски из госрезерва, когда это чмо выпустило в страну миллион человек без самоизоляции, когда это чмо короновирусный фонд тупо закатал в асфальт оставив врачей и больных один на один с болезнью, когда это чмо ждало откат от фармкомпаний за закупку вакцины... Так кто провалил экзамен на Covid?!!
  • Иванов Юрий 9255343a
    Интересно....когда они догадаются санитаров со спецрубашками прислать?
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