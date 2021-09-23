Світ провалив іспит на COVID. Необхідно оновити статут ООН, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав оновити статут Генасамблеї ООН. Він заявив, що світ провалив боротьбу з коронавірусом.

Про це він заявив під час виступу з трибуни Генасамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми хочемо оживити ООН. Для початку треба оновити статут. Це не рекомендації, які можна виконувати за своїм бажанням. Ви не знайдете там слів: кожен сам за себе. Тоді світу не довелося б визнавати, що він провалив іспит на єдність", - заявив Зеленський.

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