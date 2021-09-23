Робота Зеленського на Генасамблеї ООН підтвердила активну роль України на міжнародній арені, - Кулеба

Президент України Володимир Зеленський на 76-й сесії ГА ООН представив Україну як сильну, демократичну європейську державу, яка визначилася зі своїми зовнішніми пріоритетами, формує систему безпеки для себе і регіону, пропонує дієві рішення глобальних проблем, які не на словах, а насправді "оживлюють ООН".

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Саме за Президента Зеленського в Україні вперше за 30 років з’явилася предметна Стратегія зовнішньополітичної діяльності. Вона передбачає проактивну, сміливу та зрілу зовнішню політику, яка зміцнює позиції України в світовому співтоваристві. Вчорашній виступ Президента засвідчив втілення цієї стратегії та активну роль України на міжнародній арені", - заявив міністр.

Дмитро Кулеба звернув увагу на принципову позицію Президента щодо повернення Криму та звільнення політв’язнів, яких Кремль утримує на тимчасово окупованих територіях України та в РФ.

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"Президент звернувся до міжнародної спільноти із закликом підтримати звільнення близько 450 українців, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в РФ. Він порушував це питання на всіх зустрічах в Нью-Йорку. Ми передавали список наших політв’язнів партнерам. Це ключове: немає нічого ціннішого для Української держави ніж свобода її людей", - зазначив Дмитро Кулеба.

Також глава зовнішньополітичного відомства підкреслив важливість заяв президента про "Кримську платформу" і запрошенні держав-членів ООН приєднатися до цього формату.

Крім того, Кулеба відзначив виступ Зеленського на тему боротьби з пандемією COVID-19, де президент України "рішуче виступив за рівний доступ держав-членів ООН до вакцин проти COVID-19 і справедливого розподілу ресурсів для подолання пандемії".