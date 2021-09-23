Для обстрілу машини Шефіра застосовувалися специфічні патрони. Поліція і Нацгвардія сьогодні продовжать пошуки доказів, - Шевченко. ФОТОрепортаж

Правоохоронці продовжують пошуки доказів у справі про обстріл автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ще вчора було знайдено два десятки відстріляних гільз, що були залишені стрільцем на місці злочину під час замаху на першого помічника Президента. Це боєприпаси калібру 7’62 на 39 мм. Експерти Експертної служби МВС вважають, що такі не часто зустрінеш на наших теренах. Адже гільзи у ньому - виробництва Угорщини, але сам патрон - можливо, наново збирали у Німеччині. Купували старі угорські патрони, міняли порох, наново маркували як цивільний боєприпас, наново вставляли кулі. Про них більш детально скажуть експерти, коли отримають на дослідження те, що дістали лікарі з тіла, на щастя живого водія. А можливо, знайдуть ще одну кулю у пробитому колесі Ауді А8.

Тобто детальна балістична експертиза ще попереду. Але вже зараз очевидно, що боєприпаси обрано злочинцем прості і доволі дешеві", - написав він.

За словами Шевченка, це був хоч і не снайперський вогонь, але і не інсценування: "Місце розташування стрільця встановлено точно, воно дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч".

Він зазначив, що наразі допитані свідки - грибники, які були неподалік, та пасажири авто, яке їхало за машиною Шефіра: "Їхні свідчення про характер звуку стрільби - досить схожі. Вилучено на дослідження і гілки, зламані, ймовірно, самим стрільцем при підготовці сектора обстрілу".

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"Сьогодні поліція і Нацгвардія продовжать ретельні пошуки у доволі великому лісовому масиві. Шукатимуть все. Можливо, там залишено злочинцем і знаряддя злочину. А може й ні. У дуже подібному і, на жаль успішному для злочинців замаху на Аміну Окуєву 30 жовтня 2017 року, скинуту під час відходу стрільцем зброю - доволі рідкісний у нас армійський автомат фірми "Чеська Збройовка" знайшли у лісосмузі аж на третю добу після вбивства. З нього у трьох місцях вдалося виокремити ДНК нині підсудного Редькіна. Друга його жертва поранений Adam Osmaev вже вказав у своєму пості на подібність картини двох злочинів. Взагалі такий вогонь такими боєприпасами по такій рухомій цілі як легковий автомобіль з лісового масиву хоч і не гарантує смертельного результату для пасажира всередині, але, як показує справа Окуєвої, цілком може бути фатальним", - написав Шевченко.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.

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