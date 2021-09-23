Епідзонування України: В Києві і восьми областях показники відповідають "помаранчевій" зоні карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 23 вересня, в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 167 (перевищення в 2,23 раза). Найвищий рівень захворюваності в Луганській області (384), Чернівецькій області (363) та Харківській області (240).

Також у дев'яти областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Зокрема, в Черкаській області динаміка COVID-госпіталізації становить 144,4% за норми не більш ніж 50%, у Донецькій - 76,1%.

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Водночас в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 9,8%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків у Харківській (16,8%), Сумській та Донецькій (по 14,2%) областях.

За даними за 22 вересня, рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в Україні в цілому становить 30,6 осіб на 100 тис. населення. Найвищий рівень госпіталізації в Чернівецькій області - 53,1 осіб на 100 тис. населення за норми не більш ніж 60 осіб на 100 тис. населення.

Також в Україні зайнято 34,4% лікарняних ліжок з киснем. Найвищий показник зайнятості лікарняних ліжок із киснем в Чернівецькій області - 61,3% за норми не більш ніж 65%.

За даними МОЗ, показники в 16 областях України відповідають "жовтій" зоні карантину, а в Києві та восьми областях - "помаранчевій".