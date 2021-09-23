1-2 листопада Зеленський візьме участь у конференції країн-учасниць конвенції ООН зі зміни клімату, - ОП
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Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у сегменті високого рівня 26-ї конференції країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка відбудеться в Глазго 1-2 листопада.
Про це він заявив під час переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Глава держави поінформував Бориса Джонсона про намір взяти участь у сегменті високого рівня 26-ї Конференції країн – учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що відбудеться в Глазго 1-2 листопада", - йдеться в повідомленні.