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1-2 листопада Зеленський візьме участь у конференції країн-учасниць конвенції ООН зі зміни клімату, - ОП

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1-2 листопада Зеленський візьме участь у конференції країн-учасниць конвенції ООН зі зміни клімату, - ОП
Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у сегменті високого рівня 26-ї конференції країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка відбудеться в Глазго 1-2 листопада.

Про це він заявив під час переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Глава держави поінформував Бориса Джонсона про намір взяти участь у сегменті високого рівня 26-ї Конференції країн – учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що відбудеться в Глазго 1-2 листопада", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Зеленський - Джонсону: "Північний потік - 2" - геополітична зброя Росії

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Топ коментарі

  • Владимир fd08a616
    Фсе,жопа климату,конец света не за горами...
  • ХОРТ
    Звичайно... Бо питання зміни клімату він візьме під особистий контроль.
  • Владимир fd08a616
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