Землетрус магнітудою 4,3 бала стався рано-вранці в Україні. Поштовхи відчувалися в чотирьох областях
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У четвер, 23 вересня, в Україні рано-вранці стався землетрус. Сила підземних поштовхів сагала 4,3 бала за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє Німецький науково-дослідний центр геологічних наук (GFZ), інформує Цензор.НЕТ.
Підземні поштовхи відчувалися в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях.
Епіцентр землетрусу був неподалік Чорткова (Тернопільська область), у районі р. Дністер. Поштовхи зафіксовано на глибині 10 км, практично на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей.
Повідомлення про руйнування і жертви не надходили.