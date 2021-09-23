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Землетрус магнітудою 4,3 бала стався рано-вранці в Україні. Поштовхи відчувалися в чотирьох областях

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Землетрус магнітудою 4,3 бала стався рано-вранці в Україні. Поштовхи відчувалися в чотирьох областях
У четвер, 23 вересня, в Україні рано-вранці стався землетрус. Сила підземних поштовхів сагала 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Німецький науково-дослідний центр геологічних наук (GFZ), інформує Цензор.НЕТ.

Підземні поштовхи відчувалися в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Епіцентр землетрусу був неподалік Чорткова (Тернопільська область), у районі р. Дністер. Поштовхи зафіксовано на глибині 10 км, практично на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Повідомлення про руйнування і жертви не надходили.

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Землетрус магнітудою 4,3 бала стався рано-вранці в Україні. Поштовхи відчувалися в чотирьох областях 01

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    зебобиков с их суповыми костями в голове. И будет трясти, пока все кости не растрясет.
  • jklpqrs
    Надо бы проверить карту землетрясений в апреле 2019. То-то народу крышу снесло. Оказывается есть этому объяснение: трясет, вместе с суповым набором в головах зебобиков.
  • Гарик Неинженер 728d2b05
    Да, если ты зебаран ,то уже не отпустит, лечить такое нужно только голодом и холодом
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