Венедіктова про замах на Шефіра: "Ми стикнулися з професіоналами"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що замах на помічника президента Сергія Шефіра організовували професіонали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Правоохоронці сьогодні відпрацювали злагоджено, у нас ввечері була спільна нарада з усіма блоками, які були залучені. Ми її завершили ще на початку восьмої вечора. Поставили наступний дедлайн, коли ми звітуємо, це восьма ранку завтра. Буде створено спільну слідчу групу. на сьогодні продовжують тривати слідчо-оперативні дії. Коли ми закінчимо їх, щоб ми змогли систематизувати цей матеріал, проаналізувати його, вже можна робити такі висновки", - зазначила генпрокурор.

Крім того, Венедіктова нагадала, що особисто побувала на місці події.

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На питання, чи можна розкрити справу по гарячих слідах, Венедіктова відповіла: "Тут не йде рахунок на години, тому що там, вибачте, простаки не працювали. У цій справі ми безпосередньо стикнулися з професіоналами. У нас відпрацювали безпосередньо на місці події експерти-криміналісти, службовий собака, відпрацювали люди, які розбираються в тому, що відбувається. Це було добре вибудований замах, і люди знали, що вони робили. Тому так швидко, судячи з професіоналізму пострілів, ми розуміємо, що це зробити неможливо".

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.