Місія США при ОБСЄ закликала РФ негайно звільнити Джеляла та інших кримських політв'язнів

Місія США при Організації з безпеки і співпраці в Європі звернулася до російської сторони з вимогою звільнення кримчан, затриманих за політичними приводами.

Про це сказала в.о. заступника голови Місії Елізабет Розенсток-Сіллер на засіданні Постійної ради у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Закликаємо Росію негайно звільнити Нарімана Джелялова, Азіза та Асана Ахтемових, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова, а також понад 100 інших кримських політв'язнів, яких вона несправедливо ув'язнила", - сказала в.о. заступника голови Місії Елізабет Розенсток-Сіллер на засіданні Постійної ради у Відні.

За її словами, повідомлення про затримання і катування затриманих 3-4 вересня "на жаль, багато в чому узгоджуються з розповідями інших кримських татар та українців, утримуваних Федеральною службою безпеки Росії в Криму під політичними приводами".

Також читайте: Окупанти висунули нове звинувачення заступнику голови Меджлісу Джелялу, - адвокат Полозов

Розенсток-Сіллер наголосила, що РФ "має припинити свої безпідставні й мстиві репресії щодо кримськотатарської громади".

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою надати їм інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешитов, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Пізніше звинувачення перекваліфікували з пособництва в диверсії на вчинення диверсії (частина 1 статті 281 КК РФ).