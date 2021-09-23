Для понад 200 тис. українців жестова мова є рідною, - Мінсоцполітики

Для понад 200 тис. громадян України жестова мова є рідною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

"Протягом багатьох років в Україні жестовою мовою перекладали випуски новин та супроводжували значущі заходи. Чому це важливо? В Україні для понад 40 тисяч осіб жестова мова – єдина можливість комунікувати та взаємодіяти. Уявіть собі, 44 тисячі – це населення таких міст, як Фастів на Київщині, або Жовті Води на Дніпропетровщині. А для понад 200 тисяч українців (а це населення Тернополя або Кропивницького) жестова мова є рідною", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Україні розроблено Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору на період до 2030 року.

Також читайте: За п'ять років в Україні кількість учнів в інклюзивних класах зросла вдесятеро, - Мінсоцполітики

Також запущено пілотний проєкт "Почуй мене", в рамках якого не чують, слабочуючим людям і членам їхніх сімей надається послуга онлайн-сурдоперекладача під час звернень у Мінсоцполітики та в інші державні органи та установ по "гарячій лінії".