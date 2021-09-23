Powerball США розіграє $ 523 мільйони. Хтось із України може виграти 274 тисячі програмістських зарплат! Реклама
Тисячі українців мріють зірвати величезний джекпот найбільшої лотереї США, який досяг 523 мільйони доларів, що становить приблизно 14 мільярдів гривень. Беручи до уваги середні заробітні плати в країні, щоб заробити таку суму, вчителю доведеться працювати 416 тисяч років, доктору - 67 тисячі років, а програмісту - 45 тисячі років!
25 вересня може стати доленосною для того, хто зуміє вгадати номери, які випадуть за результатами тиражу лотереї США Powerball. Нагадаємо, на кону лотереї США 523 мільйони доларів, і навіть після виплати всіх обов'язкових федеральних податків, переможець залишиться з сумою грошей, яку не так то просто витратити!
Будь-який житель України може запросто залишити свою заявку на виграш, купивши офіційний білет лотереї на сайті Thelotter.net. Від можливості втілити мрію вас відділяє лише один клік!
Неймовірний приз в 523 мільйони доларів буде розіграно в цю суботу, 25 вересня.
З тих пір, як призовий фонд переступив позначку в 400 мільйонів доларів, міжнародний сервіс Thelotter.net, як і Національна лотерея США, відзначають помітне зростання продажів білетів. Будь-який наступний тираж може виявитися останнім в довгій серії акумуляції.
Поряд з американцями, жителі України можуть також взяти участь в тиражі лотереї США. Досить заповнити офіційні лотерейні білети на сайті theLotter.net, найбільшому в світі сервісі з продажу лотерейних білетів онлайн, який пропонує українцям шанс виграти один з призів лотереї Powerball за мінімальною ціною за одне поле, менше 5 доларів США.
Адріан Коореманс, представник прес-служби сайту, пояснює: "Ми працюємо вже більше 18 років і за цей час ми принесли $ 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів і Сальвадорець, який виграв $ 1 мільйон.
Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто
- Створіть обліковий запис на сайті і виберіть Powerball з більш, ніж 50 доступних на сайті лотерей.
- Відзначте на полях ваші номери: для гри в Powerball вам необхідно вибрати 5 основних чисел від 1 до 69 і куля "Пауербол" від 1 до 26.
- Підтвердіть ваше замовлення.
"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені," - каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.
Серед найвідоміших переможців на сайті - М.М. з Багдада, який вгадав всі шість номерів в розіграші лотереї Орегон Мегабакс 24 серпня 2015 року, ставши одноосібним володарем джекпоту в $ 6,4 мільйона! TheLotter доставив М.М. в Орегон через півсвіту, де він благополучно отримав свій приз!
Скільки коштує участь в тиражі лотереї Powerball для жителів України?
theLotter.net пропонує 1 білет для участі в тиражі лотереї Пауербол за мінімальною вартістю в 5 доларів США за білет, ця вартість вже включає в себе комісію сайту. У разі виграшу джекпоту, сайт не стягує ніяких додаткових комісій з виграшу.
Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні!
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