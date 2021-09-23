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Підвищувати податки, коли світові ціни на наші експортні товари падають, - неконструктивно, - експерт

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Підвищувати податки, коли світові ціни на наші експортні товари падають, - неконструктивно, - експерт
Підвищувати податки для бізнесу в час падіння світових цін на сировину – неефективний підхід.

Про це заявив директор Центру політичного аналізу Володимир Головко.

За його словами, процес зниження цін на сировину на світових ринках буде продовжуватись, і він болісно вдарить по Україні, яка експортує переважно сировину.

"Оскільки зростання наших доходів з експорту залізної руди пов’язано з Китаєм, і це буде прямий удар, якщо Китай піде вниз. Вже у нас є перші дзвоники – китайська девелоперська компанія вже на межі банкрутства, воно вже вдарило по американським ринкам. Якщо і Китай, і Штати почнуть відчувати проблеми, то й ми за ними – більше і глибоко", - пояснив Головко.

На його думку, ініціатива влади саме в такий період підвищити податки для бізнесу, що пропонується законопроектом №5600, є контрпродуктивною, адже нашим експортерам і без того важко витримувати конкуренцію.

"Здається, голова бюджетного комітету в якомусь інтерв’ю сказав: "Дуже шкода, що ми тільки зараз вийшли на прийняття №5600, бо вже почали падати ціни на руду…". Тобто, вони (депутати – ред.) усвідомлюють, що навіть немає сенсу його приймати", - зазначив Головко.

Раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що в умовах падіння світових цін на метал та руду є неприпустимим підвищувати податковий тиск на підприємства ГМК: на його думку, зараз влада має підтримати експортерів та стимулювати зростання внутрішнього попиту на їх продукцію. Водночас у Федерації роботодавців заявили, що запропоновані урядом податкові зміни зашкодять економіці країни та можуть призвести до закриття підприємств і скорочення десятків тисяч робочих місць.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Це дивлячись на те, яка мета поставлена. Якщо знищення українців, то конструктивно. Геть-манцев, не дасть збрехати.
  • jklpqrs
    Слугам хочется денег. Много. Хозяева слуг мычат шо дойные коровы. И теперь вопрос: шо бедному слуге делать, кроме как доить корову, тьфу, хозяина?
  • Sophia-Maria Duglass
    И вообще - откуда такая фамилия Гетьманцев ? Это ему фсб придумало 😀😀😀?
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