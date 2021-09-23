Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти газопроводу "Північний потік-2", - Вітренко

Палата представників Конгресу США прийняла поправки до оборонного бюджету, які містять обов'язкове накладення санкцій на газопровід "Північний потік-2".

Про це у Facebook повідомив глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

"Палата представників Конгресу США щойно прийняла правки до оборонного бюджету, які містять обов’язкове накладення санкцій на "Північний потік-2". На жаль, адміністрація Байдена відразу після інаугурації у січні цього року вирішила скористатися своїм правом зробити виняток (waiver) із законодавства про санкціі для оператора Північного потоку-2 з дивною аргументацією (з міркувань національної безпеки)", - йдеться в повідомленні.

За словами Вітренка, адміністрацію США продовжують переконувати, що саме з міркувань національної безпеки США, Європи, України, всього вільного світу потрібно терміново накласти ці санкції.

"Є позитивні зрушення. Але паралельно ми ведемо роботу з Конгресом США, законодавчою гілкою влади, щоб зміни у законодавстві закрили можливість для надання таких виключень з санкцій. Позицію України підтримала палата представників Конгресу США. Тепер черга за Сенатом, другою палатою Конгресу США", - додав Вітренко.

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