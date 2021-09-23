Об 11:15 в Раді стартує черговий раунд переговорів щодо законопроєкту про олігархів, - нардеп "Голосу" Железняк (оновлено)

Об 11.15 буде черговий раунд переговорів з розгляду законопроєкту про деолігархізацію.

Про це розповів в інтерв'ю журналістам керівник фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, на засіданні лідерів фракцій вже вдалося домовитися, що сьогодні не розглядатимуть податковий законопроєкт №5600.

"Зараз йде дискусія, щоб не було порушень Регламенту щодо того, щоб кожен депутат мав право підняти свої правки (до законопроєкту про деолігархізацію. - Ред.)", - зазначив нардеп.

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Железняк розповів, що його фракція заявила: якщо буде досягнута домовленість про те, що не буде порушень Регламенту, вони не будуть "піднімати свої правки".

"Можливо, я візьму одну хвилину (для виступу. - Ред.), щоб сказати, що я думаю про цей процес", - підкреслив політик.

Глава фракції "Голос" припустив, що законопроєкт буде прийнятий. "Але не буде зруйнований парламентаризм", - додав Железняк.

Нардеп також поінформував, що "слуги народу" не наполягатимуть на своїх поправках, а їх - половина. "Я не бачу бажання заспамити закон. У ньому не так багато правок, якщо прибрати правки "слуг народу", - пояснив політик.

Нагадаємо, сьогодні після відкриття Рада пішла на перерву для переговорів щодо законопроєкту про олігархів.