COVID-пандемія може завершитися наступного року, - гендиректор Moderna Бансел
4 44192
Генеральний директор компанії Moderna, яка виробляє вакцину проти коронавірусу, Стефан Бансел заявив, що пандемія COVID-19 завершиться наступного року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо подивитися на розширення виробничих потужностей (зі створення вакцин проти коронавірусу. – Ред.) за останні шість місяців, до середини наступного року має бути достатньо доз, щоб усі на Землі могли бути щепленими", - сказав він.
На його думку, через рік від сьогодні життя у світі повернеться до "нормального".
Водночас він зазначив, що ті люди, які відмовляються вакцинуватися, обов'язково перехворіють на COVID-19 й у них виробиться природний імунітет.
"Ви можете вакцинуватися та прожити спокійну зиму. Або ви цього не робите і ризикуєте захворіти і, можливо, навіть опинитися в лікарні", - додав Бансел.