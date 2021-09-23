COVID-пандемія може завершитися наступного року, - гендиректор Moderna Бансел

Генеральний директор компанії Moderna, яка виробляє вакцину проти коронавірусу, Стефан Бансел заявив, що пандемія COVID-19 завершиться наступного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо подивитися на розширення виробничих потужностей (зі створення вакцин проти коронавірусу. – Ред.) за останні шість місяців, до середини наступного року має бути достатньо доз, щоб усі на Землі могли бути щепленими", - сказав він.

На його думку, через рік від сьогодні життя у світі повернеться до "нормального".

Водночас він зазначив, що ті люди, які відмовляються вакцинуватися, обов'язково перехворіють на COVID-19 й у них виробиться природний імунітет.

"Ви можете вакцинуватися та прожити спокійну зиму. Або ви цього не робите і ризикуєте захворіти і, можливо, навіть опинитися в лікарні", - додав Бансел.

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