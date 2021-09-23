Репутація України - запорука безпеки нашої держави, - Кулеба назвав ключові завдання у сфері культурної дипломатії
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на II Міжнародному форумі культурної дипломатії, організованому Українським інститутом у співпраці з Міністерством закордонних справ України.
Серед ключових завдань у сфері культурної дипломатії міністр також назвав популяризацію доданої вартості, яку Україна створює для світу і поширення обізнаності про Україну як країну нових можливостей.
Він зазначив, що системна робота над зміною сприйняття України у світі, формування і просування позитивного національного бренду засобами "м'якої сили" входять в шість топпріоритетів Стратегії зовнішньої політики України.
"Репутація України та її позитивна впізнаваність за кордоном в умовах гібридних воєн є запорукою безпеки нашої держави", - резюмував Кулеба.
Як зазначає пресслужба МЗС, темою цьогорічного форуму стала роль і можливості культурної дипломатії у вирішенні загальних глобальних проблем сучасності.