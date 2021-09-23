ВР сьогодні працюватиме до завершення розгляду законопроєкту про олігархів
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Верховна Рада продовжила роботу сьогоднішнього пленарного дня до завершення розгляду законопроєкту №5599 про олігархів.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" відповідне рішення - 288 народних депутатів.
"Є потенціал", - прокоментував дане голосування перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Потім він оголосив перерву в роботі Ради до 12.30. Після нього депутати перейдуть до розгляду даного законопроєкту.