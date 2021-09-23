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ВР сьогодні працюватиме до завершення розгляду законопроєкту про олігархів

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ВР сьогодні працюватиме до завершення розгляду законопроєкту про олігархів
Верховна Рада продовжила роботу сьогоднішнього пленарного дня до завершення розгляду законопроєкту №5599 про олігархів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" відповідне рішення - 288 народних депутатів.

"Є потенціал", - прокоментував дане голосування перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Потім він оголосив перерву в роботі Ради до 12.30. Після нього депутати перейдуть до розгляду даного законопроєкту.

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Топ коментарі

  • Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
    Правильно бородатая бабушка не любит ждать...
  • Герхард
    Не скажи. Это отличный инструмент для ручного назначения "олигархов" и наоборот.

    И все ж понимают, что назначать будет не ЗЕ, а его хозяин Коломойский.
  • Диды Выпивали
    как пострадает он него фиКаломойсикй и Ахметов, с Фирташем, Пинчуком и Веревским? никак!
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