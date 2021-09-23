Що менше РФ буде включена в міжнародний порядок, то буде краще для мети досягнення миру, - Кориневич

Менше включення Росії до міжнародного порядку сприятиме підвищенню рівня світової безпеки, й зокрема — скорішому відновленню українського суверенітету на Донбасі та в Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ДОМ, про це заявив постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

За його словами, Росія повинна усвідомити, що необхідно дотримуватися принципів міжнародного права, які підтримує світова спільнота.

Безумовно, Російській Федерації треба давати зрозуміти на кожному можливому міжнародному майданчику, що тих правил гри, зокрема основних принципів міжнародного права, які виписані сьогодні в деяких міжнародних актах, і які поважають, і яким слідують усі члени міжнародної спільноти, треба дотримуватися. Що менше РФ буде включена до міжнародного порядку, до участі у всіляких міжнародних заходах, то буде краще для мети досягнення миру та безпеки", - зазначив він.

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