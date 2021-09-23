Кличко запропонував Київраді призначити Крищенка заступником голови КМДА

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради підтримати призначення заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка.

Про це він заявив сьогодні на початку засідання Київради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Ми сьогодні маємо розглянути призначення заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрія Крищенка. Ви знаєте Андрія Євгенійовича як патріота, справжнього бійця за Україну і професіонала з принципами. Він понад п’ять з половиною років очолював столичну поліцію – в непростий час і в непростих умовах. Від реформування міліцейської системи в сучасну поліцію до забезпечення правопорядку в столиці під час різних подій і заходів. Переконаний, такі досвідчені люди повинні працювати на благо нашого міста і його громади", – зазначив Кличко.

Він зауважив, що Андрій Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії із правоохоронними органами.

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