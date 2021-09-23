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Снайперський приціл, бікфордів шнур і три мисливські ножі: в пункті пропуску "Мілове" прикордонники виявили в росіянки рюкзак із небезпечними предметами. ФОТОрепортаж

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Вчора в пункті пропуску "Мілове" прикордонники на українсько-російському кордоні виявили в рюкзаку в росіянки снайперський приціл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Так, учора у пункті пропуску "Мілове", що на українсько-російському кордоні, прикордонники зупинили для перевірки автомобіль "Опель", яким до РФ, окрім водія їхала пасажирка - громадянка Росії.

Під час огляду автівки прикордонники спільно зі співробітниками митниці виявили серед багажу росіянки наплічник з небезпечними предметами. Серед яких - нічний снайперський приціл уніфікований, бікфордів шнур, три мисливських ножі, металеві кайданки, кобуру до пістолета Макарова та один набій калібру 7,62 мм.

Снайперський приціл, бікфордів шнур і три мисливські ножі: в пункті пропуску Мілове прикордонники виявили в росіянки рюкзак із небезпечними предметами 01

"Власниця речей пояснила, що не звернула увагу на рюкзак, який нібито належить її сину, так як забирала усі речі, які мала.

Наразі небезпечні предмети вилучено, проводяться відповідні кримінально-процесуальні заходи. Співробітниками компетентних правоохоронних органів внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 333 ККУ(Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю)", - йдеться в повідомленні.

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Снайперський приціл, бікфордів шнур і три мисливські ножі: в пункті пропуску Мілове прикордонники виявили в росіянки рюкзак із небезпечними предметами 02
Фото: сайт Держприкордонслужби

У відомстві також нагадали, що Держприкордонслужба України забезпечує безперервний пропуск громадян через кордон, гарантує безпеку на державному кордоні та протидіє переміщенню предметів, які можуть нести загрозу життю людей.

Топ коментарі

  • bazil rejestrowyj
    Это тянет на подготовку теракта. Как-то слишком гуманно мы с ними обходимся. Но против гопника играть по правилам спортивного бокса не получится. Чисто по очкам- у них в разы больше наших заложников потому что они хватают всех подряд и дают им по 15 лет за тероризм. А мы все пытаемся показать какие мы благородные что не отвечаем тем же. Глупость, такая же как и заглядывание в глаза агрессора в поисках мира
  • Valery Greff
    Там все предметы подобраны со вкусом Теряюсь в догадках - что оно собиралось со всем этим делать?..
  • MausMike
    Ласта одна - диверсант одноногий.
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