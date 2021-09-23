Аграрії з Харківщини просять допомогу у РНБО

Агрофірма ДП "Агрогеофізика" звернулась до секретаря РНБО Олексія Данілова з заявою про захист національних інтересів України в аграрному секторі економіки. Причиною звернення став арешт майна та врожаю на полях.

Підприємство зупинило збір соняшнику та кукурудзи. За твердженнями керівництва, це не поодинокий випадок у країні, коли правоохоронні органи стають "збирачами" врожаїв.

У заяві до РНБО йдеться, що кілька днів тому на поле ДП "Агрогеофізика" (Балаклійський район, Харківська обл.) приїхало кілька нарядів поліції та зупинили прибирання соняшнику. Сільгосптехніка була вилучена без жодних підстав і причину цих дій жоден з правоохоронців не міг пояснити. Згодом Ізюмський міськрайонний суд Харківської області за клопотанням Ізюмської окружної прокуратури наклав арешт на майно, а саме посіви кукурудзи та соняшнику загальною площею понад 1600 га.

"Це ганебне рішення було ухвалено без участі в судовому засідання представників власника посівів ДП "Агрогеофізика". Суддя не мав права його без нас проводити, але це було проігноровано. Ізюмські районні прокурори дістали кримінальне провадження щодо державних невідомо яких осіб, які зловживають службовим становищем з метою отримання вигоди від передачі у володіння землі. До чого тут "Агрогеофізика", яке є приватною юридичною особою? Більше року тому підприємство було придбано на аукціоні, всі документи належно оформлені, всі реєстри підтверджують правомірність землекористування на підставі державного акта, правоохоронні органи мають всі докази цього, але попри логіку та здоровий глузд суддя арештував всі наші посіви соняшнику і кукурудзи", - коментує Ігор Мельник, адвокат ДП "Агрогеофізика".

На сьогоднішній день підприємство звернулось зі скаргою на дії судді до Вищої ради правосуддя, яке має дати належну оцінку рішенню судді Ізюмського міськрайонного суду Михайлу Одарюку. Також скарга була направлена до МВС та Генеральної прокуратури. Адвокат Ігор Мельник відмітив, що підприємство подало апеляцію, але розгляд справи не призначається. "Минуло три дні з дня подачі апеляції і ніякої реакції від Харківського апеляційного суду. Це порушення, бо вони мають у триденний строк призначити засідання. Уявіть, якщо засідання буде через місяць і нам, наприклад, дозволять зібрати врожай, то що ми будемо збирати? Соняшник висиплеться, а кукурудза зіпсується в полі. А це - наше банкрутство, бо ми маємо зобов’язання перед банками, держбюджетом і перед працівниками. Врожай - єдине джерело нашого доходу!", - наголошує директор ДП "Агрогеофізика" Ростислав Мельник.

Щороку в Україні фіксується кілька сотень випадків рейдерства в аграрному секторі. За твердженнями фермерів у них активну роль відіграють правоохоронні органи. "Але буває, що самі правоохоронці стають рейдерами. Наприклад, арештовуються посіви, вони заганяють на поле "свою" компанію, яка збирає вирощений врожай і нібито кладе собі на відповідальне зберігання до рішення суду, але згодом і компанія, і врожай зникають", - підсумовує адвокат Ігор Мельник.