Шефір не звертався з проханням про надання держохорони, - УДО

Управління державної охорони повідомляє, що перший помічник Президента України Сергій Шефір не входить до переліку осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили в пресслужбі УДО.

"Охорона Шефіру не надається, бо він не входить у перелік осіб, до яких здійснюється державна охорона", - сказали у пресслужбі.

Водночас у відомстві зауважили, що йому може надаватись така охорона, якщо буде відповідне звернення. За процедурою спочатку треба звернутись до Офісу Президента. Офіс має клопотати перед Президентом і вже за його рішенням надається державна охорона, пояснили в управлінні.

"Наразі ніяких звернень з приводу охорони не було", - сказали у пресслужбі.

Відповідаючи на запитання, чи буде посилена через цей випадок охорона Президента, у пресслужбі відповіли, що це закрита інформація. Всі заходи щодо посадових осіб щодо державної охорони є інформацією з обмеженим доступом.

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Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.