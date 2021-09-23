Росія знову б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: померли 820 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер

За минулу добу кількість нових випадків коронавірусу в РФ перевищила дані, оприлюднені 22 вересня, на 1 732: напередодні повідомлялося про 19 706 хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

Значення четверга співвідносяться зі значеннями 19 серпня, коли було виявлено 21 058 випадків, і далі ця планка вже не переборювалася. У той же період було заявлено про стабілізацію ситуації після липневого підйому, викликаного поширенням штаму "Дельта". Тепер же епідеміологи попереджають про зростання захворюваності COVID-19, що пов'язано з сезонними факторами.

Різке зростання захворюваності відзначено також і в столиці - 3 445 нових випадків, це максимальне значення з кінця липня. Напередодні в середу повідомлялося про 1 991 хворого.

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Третій день поспіль збільшується кількість летальних випадків - за минулу добу від коронавірусу померли 820 пацієнтів, що відповідає максимальним значенням за всю пандемію, зафіксованим 26 серпня.

Найбільша летальність зафіксована в Москві - 54, в Петербурзі - 53 (напередодні повідомлялося про 43 померлих), в Свердловській області - 36.

Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн ​​354 тис. 995 випадків коронавірусної інфекції, 201 445 померлих і 6 млн 558 тис. 780 виписаних, в тому числі 16 567 одужали за останню добу, з них 1 331 одужалий припадає на Москву.