Майже 16 млн грн збитків під час закупівлі електронних підручників: Повідомлено про підозру ексчиновниці Миколаївської ОДА та її спільникам

Колишню чиновницю, директорів комунального та приватного підприємств підозрюють у службовій недбалості та розтраті коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В ході розслідування встановлено, що упродовж 2017- 2019 років директор одного з Департаментів облдержадміністрації, керівники комунальної організації та приватного підприємства-постачальника уклали угоди на отримання послуг. А саме доступ до платформи cepвісів електронної школи та до використання підручників і посібників в електронному вигляді для учнів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області.

Виявилося, що відповідно до офіційної документації прийняті послуги не відповідали технічним вимогам і функціональним даним. Не перевіривши ці дані, посадові особи підписали документи. На їхній підставі були перераховані кошти з бюджету. У ході розслідування правоохоронці з’ясували, що більша частина відділів освіти області взагалі не використовували придбані електронні сервіси через їхню невідповідність навчальній програмі. Також було встановлено, що посібники у електронному вигляді були позбавлені функціоналу – не містили мультимедійних та інтерактивних функцій, що було заявлено у вимогах під час придбання, а являли собою скановані варіанти підручників.

В результаті таких дій фігурантів бюджету області завдано збитків майже на 16 млн грн.

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На підставі отриманих доказів слідчі повідомили про підозру екс-посадовиці ОДА та керівникові комунального підприємства про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Керівникові приватного товариства - за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посади директора комунального закладу, а також про накладення арешту на їхнє майно.