На Луганщині будуть висаджені рекордні 182 млн дерев, - Болоховець

Керівник Держлісагентства Юрій Болоховець презентував дорожню карту програми президента Володимира Зеленського "Зелена країна".

"Найбільша увага – півдню країни, який внаслідок зміни клімату з часом може перетворитися на пустелю. За три роки ми створимо у південних областях потужний зелений щит, який відновить історичну екосистему", – повідомив Болоховець.

В Одеській і Херсонській областях буде висаджено 90+ та 85+ мільйонів дерев. У Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській – 43+ млн, 57+ та 45+ мільйонів.

"У центрі країни наймасштабнішу висадку дерев проведемо у Житомирській області. В минулі роки лісові пожежі знищили тут тисячі гектарів лісу. Лише на згарищах Житомирщини висадимо 18+ млн дерев. У цілому за три роки – 117+ млн дерев", – зазначив керівник Держлісагентства.

У Карпатах за три роки Держлісагентство планує висадити 47+ млн дерев. Відтворення лісів регіону значно пришвидшиться і внаслідок відмови від суцільних рубок.

Основна мета на сході – відновити знищені ліси Луганщини. Регіон втратив значну частину лісового фонду внаслідок потужних пожеж. На згарищах області Болоховець планує висадити 91+ млн дерев. За три роки сумарно на Луганщині буде висаджено 182+ млн нових дерев.

За словами Болоховця, дорожня карта узгоджена з регіональними та місцевими керівниками лісового агентства. У кожного є завдання по висадці – кожен знає, скільки має висадити у наступному році, через рік. Для кожного керівника лісового господарства області покрокове виконання завдання президента – це особистий KPI.

Найближчим часом Болоховець планує провести обговорення дорожньої карти з представниками регіонів – головами ОДА, місцевими депутатами.

"Ми відкриті до пропозицій та ініціатив – за наявності додаткових територій обсяг висадки може буде збільшений. Мільярд дерев – це абсолютно реальне завдання, яке поставив нам президент. Лише за декілька місяців ми провели дуже велику роботу для запуску цієї програми. Запустили процес створення потужної бази щодо вирощування якісних саджанців дерев, адаптованих під нові кліматичні умови. Домовились із місцевою владою про передачу нам територій під висадку лісів. Сформували фінансову модель програми. І тепер створили чітку та детальну дорожню карту заліснення для кожного регіону та кожної області", – зазначив керівник Держлісагентства.