Вбивство мера Сімеїза Костенка в 2013 році: У Львові затримано підозрюваного. ФОТОрепортаж

Львівські поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві мера Сімеїза Кирила Костенка в 2013 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Подія сталася у лютому 2013 року. Тоді невідомий розстріляв автомобіль, в якому знаходився мер одного з курортних містечок. Згодом правоохоронці знайшли спаленою автівку, яку кілер викрав напередодні, та зброю. Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та слідчі дії – і встановили підозрюваного. Мешканець Львова, аби уникнути відповідальності, покинув територію України і його оголосили в розшук", - йдеться в повідомленні.

Кілька днів тому оперативники Нацполіції отримали інформацію про перебування розшукуваного на території області.

21 вересня у Львові оперативники та слідчі обласної поліції затримали фігуранта. Крім того, за результатами проведених обшуків поліцейські вилучили різну зброю та набої різного калібру, підроблені документи, видані на ім’я громадянина іншої країни, та "чорнові" записи. За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами розпочато кримінальне провадження. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність затриманого до вчинення інших злочинів.

Сьогодні, 23 вересня затриманому обиратимуть запобіжний захід.

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Нагадаємо, селищний голова Сімеїза Кирило Костенко був убитий вранці 26 лютого 2013 року. Вбивство сталося поряд з будівлею Сімеїзької селищної ради.





