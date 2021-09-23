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"ЄС" і "Голос" вимагають відсторонити головуючого на засіданні Ради Стефанчука

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"ЄС" і "Голос" вимагають відсторонити головуючого на засіданні Ради Стефанчука
Фракції "ЄС" і "Голос" вимагають усунути головуючого на засіданні ВР першого віцеспікера Руслана Стефанчука.

Про це повідомив Стефанчук під час блокування опозицією трибуни, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Він запропонував колегам зайняти свої місця і обговорити це питання, після чого проголосувати.

Стефанчук на час розгляду цього питання передав право вести засідання віцеспікерці Олені Кондратюк. Представники фракцій по черзі почали виступати з трибуни.

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Топ коментарі

  • ьля
    ага, его отстранишь.. фронтальным погрузчиком разве что
  • belge
    Ну и рожа.
  • Стрелок
    Уже и БЮТ с ними.

    в раде полный бардак.
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