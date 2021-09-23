"Слуга народу" Арахамія про відмову розглядати поправки до законопроєкту про олігархів: "Як-то кажуть, терпіння лопнуло"

На засіданні лідерів фракцій було запропоновано "так званий план Тимошенко".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам в ВРУ сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Юлія Володимирівна запропонувала, на наш погляд, досить нормальний і компромісний план: лідери фракцій виступлять по 10 хвилин, а потім кожен автор поправок візьме по три хвилини, скаже про них, комітет відповість, і після цього ми підемо на голосування. Але проти цього категорично виступили фракції "ЄС", у якій, здається, понад 300 правок, і ОПЗЖ, у якій теж більш як 300. Ми порахували: якщо надати їм цей час, то це (законопроєкт. - Ред.) сьогодні взагалі не буде прийнятий, можливо, і завтра. А наступний тиждень не пленарний. Виглядало, як спроба затягнути час ", - розповів він.

Нардеп зазначив, що останнім часом "слуг народу" "фактично шантажували правками".

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"Як-то кажуть, терпіння лопнуло", - додав Арахамія.