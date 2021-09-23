Українських заробітчан попереджають про можливі обмеження у зв'язку з пандемією: не виключено термінове повернення додому

На сьогодні у Польщі інфіковано близько 290 тисяч населення

Пандемія коронавірусу – це нова світова реальність, яка з нами надовго. Про це багато говорили міжнародні лідери в ООН. Джо Байден назвав "найближче десятиліття вирішальним" і нагадав про 4,5 млн померлих у світі. У Європі теж екстрено готуються до нових викликів. Всесвітня Організація Охорони здоров'я спрогнозувала там чверть мільйона смертей до кінця року. Приміром, у сусідній Польщі на сьогодні інфіковано майже 8% населення. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Ще три місяці тому, у червні, їх було на 100 тисяч менше. Крива захворюваності продовжує і далі йти догори… Нелегко хворіти і українцям у Польщі. Потрапити на прийом до лікарів украй тяжко. У доступі лише приватна медицина. Але для заробітчан вона дуже дорога.

"Ви мусите або купувати страхування, або звертатися безпосередньо до лікарів і виплачувати йому за візит, бо це приватна клініка і іноді це коштує дорожче ніж ви могли б заробити", – каже Тетяна Пашкіна, експерт ринку праці.

Фахівці застерігають: в разі погіршення епідеміологічної ситуації вітчизняним трудовим мігрантам варто бути готовими і до нових, більш суворих протиковідних обмежень у європейських країнах. Результатом яких може стати екстрене повернення додому. Як сталось минулого року – з масовими чеканнями на кордонах та митницях. Тому радять зараз бути обачними і завчасно потурбуватись про найцінніший скарб – здоров'я.