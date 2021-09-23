Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту. ВІДЕО (оновлено)
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Верховна Рада не підтримала відсторонення першого віцеспікера Руслана Стефанчук від ведення засідання Верховної Ради.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За рішення про відсторонення Стефанчука - 61 народний депутат.
Після цього перший віцеспікер продовжив вести засідання ВРУ.
Депутати зайняли свої місця і приступили до постатейного голосування за законопроєкт про деолігархізацію.
Під час голосування біля Стефанчука стоять депутати "ЄС" Ірина Геращенко та Микола Княжицький. Під час того, як колеги натискали кнопки, вони кричать: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".