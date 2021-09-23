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Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту. ВІДЕО (оновлено)

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Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту. ВІДЕО (оновлено)
Верховна Рада не підтримала відсторонення першого віцеспікера Руслана Стефанчук від ведення засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За рішення про відсторонення Стефанчука - 61 народний депутат.

Після цього перший віцеспікер продовжив вести засідання ВРУ.

Депутати зайняли свої місця і приступили до постатейного голосування за законопроєкт про деолігархізацію.

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Під час голосування біля Стефанчука стоять депутати "ЄС" Ірина Геращенко та Микола Княжицький. Під час того, як колеги натискали кнопки, вони кричать: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

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