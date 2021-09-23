Крищенка призначено заступником голови КМДА

Екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка призначено заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Відповідне рішення ухвалили депутати Київради на засіданні в четвер. 91 депутат підтримав це рішення, два були проти, один - утримався, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київської міської ради підтримати це призначення.

Він зазначив, що Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільної оборони, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з правоохоронними органами.

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