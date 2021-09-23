Організатора тітушок Крисіна засуджено до 8 років ув'язнення

Дарницький районний суд Києва засудив Юрія Крисіна до восьми років ув'язнення. Його звинувачують у викраденні та катуваннях активіста Революції Гідності в 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти.ICTV".

"Юрія Крисіна засуджено до 8 років позбавлення волі, цивільний позов задоволено частково", - написав у Facebook адвокат Павло Дикань.

Юрій Крисін відбуває термін за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія в ніч на 19 лютого 2014 року.

У Дарницькому суді Києва також слухається справа про викрадення й катування майданівців у січні 2014 року. Зокрема, йдеться про викрадення оператора Владислава Іваненка.

Тоді ж, за версією слідства, Чеботарьов запропонував Крисіну 200 тисяч доларів за протидію майданівцям. Крисін погодився, але з 10 по 22 січня поїхав на відпочинок за кордон, а свої "повноваження" віддав довіреним особам - Сергію Чемесову і Павлу Бялаю. Вони неофіційно працювали в охоронній фірмі Крисіна "П'ятий регіон" і належали до його найближчого оточення.

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З-за кордону Крисін нібито спілкувався із замовниками і віддавав накази Чемесову і Бялаю телефоном. Сам він це заперечує. У цій справі, в разі доведення вини, Крисіну загрожує до 10 років позбавлення волі.