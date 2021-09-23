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"Вакцинуємося до Нового року - навесні можемо спокійно жити без карантинних обмежень", - Ляшко

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"Вакцинуємося до Нового року - навесні можемо спокійно жити без карантинних обмежень", - Ляшко
Глава МОЗ Віктор Ляшко закликає українців вакцинуватися, щоб навесні жити без карантинних обмежень.

Про це Ляшко заявив під час виступу на міжнародному форумі "Креативна економіка", передає Цензор.НЕТ.

"У нас сьогодні понад 10 мільйонів доз вакцини, на 17 мільйонів, як мінімум, законтрактовано вже. Плюс ще 3 мільйони мені подарують як людині, яка ефективно робить вакцинацію. Все залежить від вас. Вакцинуємося до Нового року - навесні можемо спокійно жити без карантинних обмежень", - підкреслив міністр.

За словами Ляшка, головна мета сьогоднішніх карантинних обмежень - запобігти колапсу медичної системи.

Також дивіться: МОЗ запровадить обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 чиновників і працівників закладів освіти, - Ляшко. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Сергей Чук
    Израиль уже вакцинировался, теперь у них от вакцинированных больницы переполнены.....
  • Підлога Маккартні
    Это что мировое правительство дало команду месным вассалам, что с нового года официально ковид побежден?
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