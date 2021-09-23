"Вакцинуємося до Нового року - навесні можемо спокійно жити без карантинних обмежень", - Ляшко

Глава МОЗ Віктор Ляшко закликає українців вакцинуватися, щоб навесні жити без карантинних обмежень.

Про це Ляшко заявив під час виступу на міжнародному форумі "Креативна економіка", передає Цензор.НЕТ.

"У нас сьогодні понад 10 мільйонів доз вакцини, на 17 мільйонів, як мінімум, законтрактовано вже. Плюс ще 3 мільйони мені подарують як людині, яка ефективно робить вакцинацію. Все залежить від вас. Вакцинуємося до Нового року - навесні можемо спокійно жити без карантинних обмежень", - підкреслив міністр.

За словами Ляшка, головна мета сьогоднішніх карантинних обмежень - запобігти колапсу медичної системи.

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