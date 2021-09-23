Команда Зеленського йде шляхом Путіна і Лукашенка, очолюючи олігархат і корупцію, - Ірина Геращенко

Монобільшість Володимира Зеленського йде шляхом Лукашенка і Путіна.

Про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Я три роки обіймала посаду першої віцеспікерки українського парламенту і місяцями іноді сиділа в сесійній залі, даючи можливість всім висловити свої поправки. Я особисто звертаюся не голосувати зараз за приниження опозиції, щоб не давати можливості мені можливості озвучити моїх 12 поправок. Я маю на них право", – наголошує Геращенко.

За словами нардепки, вона хоче, щоб в Україні боролися з корупцією, "а не в правлячій партії зізнавалися в тому, що ви її очолюєте".

"Від "Європейської Солідарності" ми хочемо подякувати найчеснішому представнику Офісу Зеленського Шефіру, який вчора зізнався дуже чесно на всю країну, що він займається зйомками серіалу і "Кварталу 95". Ось пріоритети Офісу. Нагадати, на якому олігархічному каналі виходить цей серіал?", – наголосила Геращенко.

"Ми пишаємося керівником фракції "Слуг народу", який теж чесно навіть не приховує, з ким він ходить на футбол. Якби не журналісти "Схем", то і ви б про це не дізналися. Але вам воно і не треба, тому що ваші конверти 20, 30, 50 ви отримаєте вчасно", – заявила співголова фракції.

За її словами, в законопроєкті про олігархів є одна можливість - перебрати медіаактиви.

"Парламент – не місце для дискусій" – ви пам’ятаєте, чия це цитата? Гризлова, Російська Федерація. Ви пам’ятаєте, з чого в 2000-х розпочав свій президентський шлях Путін і Лукашенко? З боротьби з корупцією і з олігархами. Тільки вони це очолили. І насправді сьогодні ваша політична команда йде шляхом Путіна і Лукашенка", – підсумувала Геращенко.

Читайте: "ЄС" і "Голос" вимагають відсторонити головуючого на засіданні Ради Стефанчука