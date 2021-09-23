Путін досі на самоізоляції. У Кремлі продовжують виявляти випадки коронавірусу, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін продовжує перебувати на самоізоляції.

"Це така відносна самоізоляція, просто мінімізація особистих контактів", - сказав він, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

Пєсков зазначив, що в пресслужбі Кремля та інших його підрозділах продовжують виявляти поодинокі випадки захворювання на коронавірус, тому додаткові запобіжні заходи не завадять.

Він запевняє, що самоізоляція жодним чином не веде до зниження активності Путіна і не впливає на його роботу.

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