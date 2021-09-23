Рада прийняла закон про олігархів. ВIДЕО
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 279 народних депутатів.
Законом передбачено створення спеціального реєстру, куди вноситимуть олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.
У документі прописано, що визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський.
Бізнесмени, що потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками. Їм буде заборонено фінансувати партії і брати участь у великій приватизації. Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.