Новини

Рада прийняла закон про олігархів. ВIДЕО

19 806214
Рада прийняла закон про олігархів. ВIДЕО
Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" зібрала підписи для застосування спецпроцедури до податкового законопроєкту №5600: її брали для "антиколомойського закону", - Арахамія

Рада прийняла закон про олігархів 01

За таке рішення - 279 народних депутатів.

Законом передбачено створення спеціального реєстру, куди вноситимуть олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

У документі прописано, що визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський.

Бізнесмени, що потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками. Їм буде заборонено фінансувати партії і брати участь у великій приватизації. Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
  • Super Gut
    При сывочолом ахметов за год не зарабатывал 5 лярдов баксов, а фирташу не прощали 100 млрд долгов
  • ХОРТ
    Вітаю 73% ЗЕдебілів... Ви знов "зробили" себе разом...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини