"Політ нормальний": 13-річний Макс, що став першою дитиною, якій пересадили серце в Україні, підвівся на ноги. ФОТО

13-річний Максим, якому кілька днів тому провели операцію з трансплантації серця, сьогодні вперше підвівся на ноги.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, знайомтеся! Це Макс. І він - герой. У його грудях уже другу добу б’ється донорське серце. Макс першим серед дітей отримав його в Україні!" - написала вона.



Фото: Заславец/Facebook

Заславець зазначила, що сьогодні Максим підвівсі на ноги: "Каже, політ нормальний. Мрія - швидше повернутися додому ... Ой, мало не забула!!! У цього хлопця є ще одне маленьке бажання. Мати багато підписників в Інстаграмі".

"Впевнена, в цьому ми йому точно можемо допомогти. Його профіль: https://instagram.com/iitsmaxx_xx?utm_medium=copy_link

Макс сьогодні вже зробив свій перший пост. І дуже чекає на наші реакції. Лайк і репост", - додала вона.

Як повідомлялося раніше, 21 вересня 2021 року стало відомо, що в Україні вперше провели трансплантацію серця 13-річній дитині. Перша в країні подібна операція була проведена у Львівській лікарні швидкої допомоги.

Операцію провели разом хірурги з Києва, Львова та Польщі. Вони пересадили від одного донора різним реципієнтам серце, легені, печінку, нирки і рогівку ока.

Серце вперше в Україні було пересаджено дитині 13 років.