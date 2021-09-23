У трьох "слуг народу" не спрацювали картки під час голосування за законопроєкт про олігархів, - Корнієнко

У трьох народних депутатів монобільшості під час голосування за законопроєкт про олігархів не спрацювали картки.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він нагадав, що монобільшість дала 229 голосів за цей закон і додав, що також його підтримали колеги з інших фракцій і груп, що показує "об'єднання конструктивних сил проти олігархів".

Нардеп зазначив, що під час розгляду закону в залі всі бачили, яка фракція активно блокувала трибуну, "заважала працювати головуючому, щось викрикувала" - це фракція "ЄС".

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Раніше Рада ухвалила закон про олігархів. Напередодні, "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати піддані до законопроєкту правки: "Як-то кажуть, терпіння лопнуло". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".