"Слуга народу" може виключити з фракції нардепку Буймістер, яка не голосувала за законопроєкт про олігархів, - Арахамія

Фракція "СН" має ухвалити рішення щодо подальшого перебування в її складі нардепки Людмили Буймістер, яка проголосувала проти законопроєкту про деолігархізацію.

Про це сьогодні журналістам у Раді заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"До мене підходять багато наших депутатів і кажуть - за таку червону позицію потрібно виключати пані Буймістер. Я знаю, що вона не проти цього, ми будемо вирішувати: чи будемо її мучити, якщо залишимо у фракції (або виключимо - Ред.)", - підкреслив він.

Він нагадав, що Буймістер не проти того, щоб її виключили.

"Особисто я вважаю, що з точки зору партійної дисципліни потрібно її виключати, але це вирішуватимуть 70% нашої фракції", - додав Арахамія.