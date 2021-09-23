Новини

"Слуга народу" може виключити з фракції нардепку Буймістер, яка не голосувала за законопроєкт про олігархів, - Арахамія

4 04824
"Слуга народу" може виключити з фракції нардепку Буймістер, яка не голосувала за законопроєкт про олігархів, - Арахамія
Фракція "СН" має ухвалити рішення щодо подальшого перебування в її складі нардепки Людмили Буймістер, яка проголосувала проти законопроєкту про деолігархізацію.

Про це сьогодні журналістам у Раді заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"До мене підходять багато наших депутатів і кажуть - за таку червону позицію потрібно виключати пані Буймістер. Я знаю, що вона не проти цього, ми будемо вирішувати: чи будемо її мучити, якщо залишимо у фракції (або виключимо - Ред.)", - підкреслив він.

Він нагадав, що Буймістер не проти того, щоб її виключили.

"Особисто я вважаю, що з точки зору партійної дисципліни потрібно її виключати, але це вирішуватимуть 70% нашої фракції", - додав Арахамія.

Топ коментарі

  • HartmannEri
    То есть, насильники, наркоманы и воры в этой банде - норм, и вопрос об исключении даже не стоит, а тут главный павиан возбудился?
  • ХОРТ
    Єдина людина, а не хламідія чи скотина, яка пішла проти моносброду!!!
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    что, не танцует румбу? Расстрелять!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини